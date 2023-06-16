وداع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام الأبرز.. حصاد وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - الجمعة 9 يونيو

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية يختتم دورته التدريبية لإعداد مدربين على 12 قضية تنموية تشمل صحة المرأة والطفل ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والتعاطى والاكتشاف المبكر للإعاقة، وغيرها من القضايا للتوسع فى العمل بقرى حياة كريمة.

- فى إطار برنامج تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة، التضامن الاجتماعى تطلق قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.



السبت 10 يونيو



- وزيرة التضامن الاجتماعى تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولى لبدء المناسك، بالشراكة مع وزير الطيران المدنى، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية.

-المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينتهى من تدريب 3,260 من المقبلين على الزواج فى قرى حياة كريمة، ومن تدريب 880 من المخطوبين بمحافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ وقنا وسوهاج.

- فى إطار برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية، التضامن الاجتماعى تتعاون مع مستشفى مجدى يعقوب ومستشفى الناس لدعم عمليات مرضى القلب الأولى بالرعاية.



الأحد 11 يونيو



- فى إطار الدفع بجهود الحفاظ على البيئة ومجابهة تغير المناخ، وزارة التضامن الاجتماعى ومجلة "حماة الأرض" تطلقان مسابقة "درع حماة الأرض" لتكريم المنظمات التى تحقق إنجازات فى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتوجه إلى برلين لتمثيل مصر فى "منتدى الحماية الاجتماعية التكييفية فى الظروف الصعبة والطارئة" الذى تعقده الحكومة الألمانية والبنك الدولى، وتستعرض التجربة المصرية أثناء فترة كوفيد-19.

- صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى يستعرض تقريره السنوى لتغطية أحكام النفقة لإجمالى 224,500 سيدة من المطلقات والمهجورات، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,100 مليار جنيه مصرى.

- التضامن تعقد اجتماع اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال لمناقشة الباب الثامن من قانون الطفل الذى يسرد كل ما يتعلق بالطفل من الناحية الجنائية.



الاثنين 12 يونيو



- التضامن الاجتماعى تطلق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب فى تأمين الكيان الأسرى والتنشئة السوية للأطفال.



- فى إطار اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقريرا عن جهود الوزارة فى التصدى للظاهرة.. وتستعرض استراتيجية الوزارة للحد من الظاهرة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

- افتتاح تطويرات مبنى الإدارة الاجتماعية بابورديس بجنوب سيناء، والتى تخدم 4 قرى، وتضم نادى ومكتبة طفل، وحضانة، ومركز تنمية المرأة الريفية، ومركز تدريب إدارى.

- التضامن الاجتماعى تكثف حملة تسليم الوحدات السكنية المجهزة لبنات وأبناء مصر خريجى الرعاية اللاحقة، وتؤكد أن البيئة السليمة لتنشئة الأطفال والشباب وتحقيق لمصلحتهم الفضلى تكون فى أسر طبيعية أو بديلة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بسوهاج، ينفذ ندوة حول "الجهود المؤسسية لمواجهة الفساد" بحضور ممثلين من وزارة الصحة والتعليم والمالية وديوان عام المحافظة.



الثلاثاء 13 يونيو



- فى إطار برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، التضامن الاجتماعى تنظم منتدى يجمع بين رجال الدين الإسلامى والمسيحى حول "تكامل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية فى تشكيل الوعى الإيجابى للمجتمع".

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الشهور الخمس الأولى للعام الجارى، والقباج تصرح أن الصندوق قدم خدماته العلاجية إلى 69 ألف مريض إدمان.

- وحدات التضامن بالجامعات تعزز أنشطتها التوعوية بين طلاب الجامعات فى قضايا مواجهة الشائعات وسوء استخدام الاعلام الاجتماعى، وتتوسع فى مبادرة "هنجملها" بجامعة مدينة السادات للحفاظ على البيئة.



الأربعاء 14 يونيو



- الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد مجمع دور المسنين بالأبعادية بمحافظة البحيرة، ويطمئن على النزلاء بالدار خلال افتتاح سيادته عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

- الهلال الأحمر يستمر فى حملاته للتبرع بالدم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات، ايمانا بأهمية الدور الاجتماعى فى تخفيف آلام المصابين بأمراض الدم.

- فى إطار فاعليات برنامج "التربية الإيجابية.. مشاركة"، التضامن تنظم لقاء جماهيريا بمحاظفة الدقهلية حول التربية الأسرية الإيجابية، بهدف التنشئة الصحيحة للأطفال وإحترام كيان الأسرة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مهرجان "الأسرة والطفل" داخل قرى حياة كريمة بالمنيا وسوهاج لتعزيز الوعى الأسرى بسبل الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للنشء والشباب وحمايته من تعاطى المخدرات.

- التضامن تتوسع فى برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، وتعلن عن مسابقة لتمويل الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التدريب والتشغيل بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبرنامج فرصة يتوسع فى تسليم مشروعات وأصول إنتاج بالأقصر.



الخميس 15 يونيو



- رئيس الوزراء يصد قرارا بدمج المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة الخدمات والإلتزامات نحو أسر الشهداء والمصابين المدنيين، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية.

- زيارة وفد من المجموعة الأوروبية واليونيسيف لعدد من برامج وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تشمل "تكافل وكرامة"، و"التربية الإيجابية، بهدف استعراض فرص التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية الشاملة وجودة حياة الأطفال.

- جهود مكثفة بمديريات التضامن الاجتماعى لخدمة حجيج الجمعيات الأهلية ومتابعة عمليات التفويج، والقباج توجه بتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن واهتمام خاص بخدمة كبار السن.

- التضامن الاجتماعى تعلن عن موقع إلكترونى لتسجيل النساء ذات الإعاقة لأنفسهن، سعيا لكفالة حقوقهم المتكاملة فى الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية.