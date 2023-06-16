كريمة السلامونى لـ«إكسترا نيوز»: «حياة كريمة» أحدثت طفرة فى تطوير الأبعادية

جدة - نرمين السيد - وقالت "السلامونى" خلال لقائها مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن محافظة البحيرة تعيش أجواء عيد، خاصة بعدما شرفت المحافظة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقرية الأبعادية وافتتاح مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة، وهو الأمر الذى اعتبروه تاج على رؤوسهم.

وأضافت منسق "حياة كريمة" بالبحيرة، أن زيارة الرئيس السيسى، حدث كبير لم تشهده المحافظة لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" أحدثت طفرة كبيرة فى تطوير قرية الأبعادية لخدمة 117 ألف مواطن.

وتابعت أن مشروعات "حياة كريمة" لا تستهدف البنية التحتية فقط، بل تستهدف بناء الإنسان، من خلال إنشاء مراكز الشباب، حيث تم إنشاء وتطوير 168 مركز شباب فى 6 مراكز بـ42 وحدة محلية، وغيرها من المشروعات التى تستهدف بناء الإنسان.