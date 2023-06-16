أشرف معبد: مستشفى أسوان الجامعي تقدم كافة سُبل الرعاية للأشقاء السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 08:26 مساءً - قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، أنه فور اندلاع الأزمة السودانية، وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بتشكيل خلية أزمة بمستشفي أسوان الجامعي وكان ذلك تحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، شكلت خلية الأزمة ووجهت اللجان لتقديم الخدمة الصحية لكافة الوافدين من ويلات الحرب في السودان، كما وجهت قافلة طبية كبري لمعبر قسطل إستمرت لمدة ٧ أيام في المعبر، وتم الكشف علي ٩٠٠ حالة من السودانيين والمصريين، وتم تحويل الحالات الحرجة، وكان عددها ١٢٨ حالة وجهت إلي مستشفي أسوان الجامعي لإجراء الجراحات العاجلة لها وتركيب القسطرة القلبية والقسطرة المخية وكانت بعض الحالات تحتاج الي الغسيل الكلوي وجهنا كل المتطلبات والمهمات في مستشفي أسوان وتسخيرها لتقديم الخدمات للأخوة السودانيين بالمجان ومعاملتهم مثل معاملة المواطنين المصريين.

وأضاف "معبد": أنه قبل إندلاع الأزمة وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الامكانيات المتاحة في وزارة التعليم العالي والشراء الموحد لشراء الأجهزة لتجهيز المستشفيات ، كانت مستشفي أسوان الجامعي عبارة عن مبني واحد، لكن الأن أصبحت مستشفيات جامعة أسوان عبارة عن ٥ مباني، وكان عدد الأسره ٢٢٠ سرير الأن أصبح عددها ٦٥٠ سرير، وأنه يوجد لدينا مستشفيات في مدينة أسوان الجديدة.

وأشار المدير التنفيذي لمستفيات أسوان الجامعية، أن وزارة التخطيط قامت بضخ حوالي ٢٠٠ مليون جنيه لتوفير أجهزة حديثة لتجهيز مستشفي الباطنة، كما يوجد لدينا مالا يقل عن ١٣٥جهاز تنفس صناعي، و125غرفة عناية مركزة، و٢٠غرفة عمليات مجهزة و٦٠ سرير للغسيل الكلوي.

وأستطرد معبد: أنه نظرا للإشادة الكبيرة من منظمة الصحة العالمية، أتت إلينا ٣ زيارات أخرها كانت الأسبوع الماضي، حيث أن الدكتورة نعيمة جاسر رئيسة المنظمة، أشادت بالمستشفي الجامعي وخدماتها وتفقدت جميع الأماكن بالمستشفي، وأماكن الخدمات للمواطنين السودانين، كما ألتقت بالعديد منهم الذين أشادو بالخدمة المقدمة لهم من الفريق الطبى لدى المستشفى، كما وجهت بإمكانية المساعدة في إقامة عيادة مجانية وضخت كميات من الأدوية، وتم البدء في تجهيز هذه العيادة وأطلق عليها عيادة القادمين من السودان، والتى ستوفر لهم كل الأدوية بالمجان، وكل الامكانيات مسخرة في هذة العيادة وكذلك أنشاء معمل متخصص بهذه العيادة.

وأوضح معبد أنه خلال الأسبوع القادم سيتم العمل في هذه العيادة من فريق طبي متكامل من جميع التخصصات والمجالات.