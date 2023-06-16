عاجل.. الرئيس السيسى عن تنفيذ كوبرى طه حسين: عمل كبير وعظيم

جدة - نرمين السيد - وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أعمال تنفيذ كوبرى طه حسين: "العمل كبير قوى وعظيم، طمنى أنا جيت قبل كده من شهر". وشرح المهندس المسؤول عن الكوبرى أعمال التنفيذ، ليعقب الرئيس: "على كل حال أنا مطمئن بعد التحميل على الكوبرى، عايزين نتحرك ونعدى على الكوبرى".

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