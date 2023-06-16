استمرار توافد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام على المطارات المصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استمرار توافد الآلاف من حجاج بيت الله الحرام المصريين وحجاج الترانزيت على المطارات المصرية، ومنها مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر.





وأضافت أن ذلك يأتى استعدادا للسفر للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج عن طريق جسر جوى بمشاركة مختلف شركات الطيران، وفى مقدمتها شركة مصر للطيران والخطوط السعودية والحرص على تقديم كل التسهيلات والخدمات لضيوف الرحمن من قبل شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة.

وتُسير مصر للطيران اليوم الجمعة 17 رحلة جوية بنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة و7 رحلات القاهرة- المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أجانب وتأشيرات العمل.

من جانبها، أعلنت مصر للطيران، عدة إرشادات خاصة للحجاج المسافرين إلى الأراضى المقدسة، من المطارات المصرية، كالتالى:

- فى رحلة الذهاب ضرورة الوجود فى المطارات المصرية قبل موعد السفر بـ4 ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود فى مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بـ8 ساعات، وفى مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة على 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف تحصل قيمة الوزن الزائد نقدا.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائيا اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.