عاجل- السيسى يشكر العاملين بمحور طه حسين: بتصنعوا عمل بينفع الناس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأعرب "السيسى" خلال جولته التفقدية، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى عن سعادته الكبيرة بالإنجازات الضخمة التى يجرى تحقيقها بواسطة العاملين المصريين.
وأشار إلى أنَّ أكثر الأشياء التى تجعلك قريب من ربنا هى: " تعمل حاجة تسعد بيها الناس".
ووجه الرئيس السيسى حديثه لأحد المهندسين بالمشروع، قائلا: "عمل كبير وعظيم، طمنى أنا جيت قبل كدة من شهر، وقالولى شهر 8.. قولت معقول؟".
وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلومترات، وهو المحور الموازى لشارع 9 بالمقطم.
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