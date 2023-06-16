مدبولى: الأزمة الروسية - الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى مستهل كلمته: لقد كلفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركة اليوم فى إطار دعم مصر القوى لجهود المساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لما خلفه الصراع العسكرى المحتدم من فقد للأرواح سواء العسكريين أو المدنيين، وتدمير واسع النطاق أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين وأهدر مقدرات الشعوب.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأزمة طالت تداعياتها القارة الإفريقية وشعوبها، إذ يشعر المواطن الإفريقى بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية، يأتى فى مقدمتها نقص الأسمدة والحبوب، وهو نقص يتعلق بأمنه الغذائى، لاسيما أن صادرات كل من روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23% من السوق العالمية، ومن ثم كان لزاما على زعماء القارة الإفريقية أن يقوموا ببذل مساعيهم الحميدة؛ حقنا للدماء، وتداركا لتلك الآثار السلبية وتداعياتها على حياة مواطنى طرفى النزاع، وحياة المواطن الإفريقى على حد سواء.

وأضاف: منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الجانبين، تبنت مصر موقفا يعلى من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى، بما فى ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وهو الموقف الذى عبرنا عنه بشكل واضح، فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، والذى ما زالت تنطلق من خلاله جهود مصر الرامية إلى تحقيق السلام عبر جهد إفريقى مشترك.. مخلص وصادق.. يهدف إلى وضع حد للنزاع عبر وقف إطلاق النار وبدء محادثات بناءة تفضى الى إرساء تسوية عادلة ومستدامة للنزاع تضمن صون السلم والأمن الدوليين وتنهى المعاناة الإنسانية التى تلحق بالمدنيين.

وتابع: لقد استمعنا لرؤية الرئيس زيلينسكى، للأزمة الجارية وتداعياتها المتزايدة، وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الأفريقى الذى يأخذ فى الاعتبار ما أفرزته هذه الأزمة من تداعيات، وما ولدته من تحديات تدفع باتجاه أهمية التحرك لتسوية الأزمة، بعيدا عن الجمود ونأيا عن لغة القوة، مع اللجوء إلى تبنى نهج أكثر تفاهما يؤكد ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل التوصل الى حلول سياسية وسلمية للمشكلات التى أدت إلى اندلاع هذه الحرب، ويعالج جذورها.

وأوضح: لقد لفتت مصر فى إطار تحركاتها مع جميع الشركاء الدوليين إلى ضرورة العمل على حشد الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة، بدلا من التصعيد وتأجيج الصراع.

وأضاف: من هنا جاءت بعثة الرؤساء الأفارقة إلى البلدين، فى ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ولعل فى ذلك دلالة واضحة على أن هذا الجهد صادق.. وأن هذا المسعى المشترك جاد.. ويهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة للأزمة الجارية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته خلال المؤتمر الصحفى، قائلا: أرجو لمسعانا الإفريقى المشترك أن يترك صداه.. كصوت للعقل وتغليب للحكمة وانتهاج لطريق الرشاد، وسنواصل جهدنا الإفريقى المشترك تحقيقا للهدف الأسمى لهذا المسعى، وهو تحقيق السلام.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، قد وصلا، صباح اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

وعقد الوفد الإفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكرانى فوليديمير زيلينيسكى، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم أعقب ذلك مؤتمر صحفى مشترك.