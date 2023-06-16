عاجل.. السيسى لعمال مشروع كوبرى طه حسين: إحنا بنغير حياة الناس فى مصر

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس، رسالته للعمال قائلا: "أنا بشكركم، أنتوا اللى منورينا، إحنا جايبينكم يوم الجمعة، دا نفع كبير للناس". وتابع: "أكتر حاجة ترضى ربنا إنك تعمل حاجة تسعد الناس وتريحهم، أنتوا بتاخدوا أجر نفع".

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