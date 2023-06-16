السيسى عن تسمية كوبرى طه حسين بهذا الاسم: «مقدرين جدا لعظمائنا»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "الناس كانت مستغربة إحنا ليه بنعمل مجموعة المحاور الكبيرة دى زى ياسر رزق وعبدالمجيد محمود وشارع 9". وسأل الرئيس المشرفين عن المشروعات قائلا: "إيه اللى إنتوا شايفينه ممكن يتعمل هنا وإحنا معملنهوش، إنتوا فى دراسة مستمرة لو فى حاجة عايزة تتعمل". وتابع: "إحنا سمينا الكوبرى طه حسين عشان الناس تعرف إننا مقدرين جدا لعظمائنا".

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