السيسى: المحاور والكبارى تهدف لتحقيق أقصى درجات الإنسيابية بالحركة المرورية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الطرق الجديدة والمحاور والكبارى، تهدف إلى تحقيق أقصى درجات من الإنسيابية فى حركة المرور، وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات.





جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الرئيس السيسى، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها: محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلو مترات، وهو المحور الموازى لشارع 9 بالمقطم.

وتابع الرئيس السيسى كذلك، أعمال تنفيذ كبرى طه حسين، الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادى بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل، فيما يعد كوبرى طه حسين من الأعمال الهندسية الفريدة، إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة 50 مترا، ما أدى إلى استخدام أوناش خاصة، بحمولة تصل إلى 850 طنا.

وأشاد الرئيس السيسى، بهذا العمل العظيم والكبير، وبمجموعة المحاور الكبيرة التى تعمل على تحقيق أقصى درجات الإنسيابية فى حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكوبرى تأتى تقديرا لقامات وعظماء مصر، إضافة لوجود مقبرته أسفل الكوبرى.

وأضاف الرئيس السيسى، أن تلك المحاور والكبارى تهدف إلى تغيير حياة الناس للأفضل، مقدما الشكر لجميع العاملين والقائمين على العمل خلال أيام العطلات الرسمية لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن مما يعود بالنفع على جميع المواطنين، متابعا: أكثر شىء يرضى الله عز وجل جل ما تقومون به من عمل ليسعد المواطنين.

واستكمالا لأعمال تسهيل الحركة بمناطق كورنيش النيل، منطقة أثر النبى، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا أعمال تطوير شبكة الطرق وانشاء كبارى لتحرير الحركة المرورية، فيما مر الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حسب الله الكفراوى الذى يربط مناطق زهراء المعادى بكورنيش النيل وصولا لطريق أسوان.