الرئيس السيسى: الطرق والمحاور الجديدة تهدف لتسهيل حركة المواطنين بالقاهرة والمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يونيو 2023 10:32 مساءً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها: محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلو متر، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الطرق الجديدة والمحاور والكباري التي نعمل على إنشائها تهدف إلى تحقيق أقصي درجات من الإنسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبري والمحافظات.

وقال الرئيس السيسى، إن عمال تنفيذ كوبرى طه حسين، الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل، فيما يعد كوبري طه حسين من الأعمال الهندسية الفريدة، حيث يبلغ ارتفاع الأعمدة، 50 مترا ما أدي إلى استخدام أوناش خاصة، بحمولة تصل إلى 850 طنا.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا العمل العظيم والكبير، وبمجموعة المحاور الكبيرة التي تعمل على تحقيق أقصي درجات الانسيابية في حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبري والمحافظات، مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكوبري تأتي تقديرا لقامات وعظماء مصر، إضافة لوجود مقبرته أسفل الكوبري.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلك المحاور والكباري التى نعمل على إنشائها تهدف إلى تغيير حياة الناس للأفضل، مقدما الشكر لكافة العاملين والقائمين على العمل خلال أيام العطلات الرسمية لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن مما يعود بالنفع على كافة المواطنين، مضيفًا:"كثر شىء يرضي الله عز وجل جل ما تقومون به من عمل ليسعد المواطنين".

واستكمالا لأعمال تسهيل الحركة بمناطق كورنيش النيل، منطقة أثر النبي؛ تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا أعمال تطوير شبكة الطرق وإنشاء كباري لتحرير الحركة المرورية، فيما مر الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حسب الله الكفراوي الذى يربط مناطق زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولا لطريق أسوان.