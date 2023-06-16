عاجل.. السيسى يتوسط صورة تذكارية مع العمال والمهندسين على محور طه حسين

جدة - نرمين السيد - توسط الرئيس عبدالفتاح السيسى، صورة تذكارية وسط العمال والمهندسين على محور طه حسين، خلال جولته التفقدية لعدد من الطرق والمحاور.



جدة - نرمين السيد - توسط الرئيس عبدالفتاح السيسى، صورة تذكارية وسط العمال والمهندسين على محور طه حسين، خلال جولته التفقدية لعدد من الطرق والمحاور. يشار إلى أن الرئيس السيسى، أجرى اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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