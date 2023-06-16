هشام عبدالعزيز لـ«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسى قريب من الشعب ويشعر به

جدة - نرمين السيد - علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أنحاء الجمهورية، لافتتاح عددٍ من المشروعات القومية، موضحًا أن جولات الرئيس السيسى وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية، تأتى فى إطار اتجاه الدولة نحو توطين الصناعات.





وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر لها دور كبير فى المحيط الإقليمى، ومصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط، والميزة فى هذه المعجزة أن الدولة كانت على حافة الهاوية ومن واقع صعب. وأشار إلى أن هناك مشروعات تنموية كبيرة تتم على أرض الواقع، ومن الصعب إدارة مشروعات كبيرة بهذا الحجم، موضحًا أن حديث الرئيس السيسى واضح وصريح وشفاف، وأن الرئيس السيسى قريب من الشعب ويشعر به.

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