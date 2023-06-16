انتخاب أستاذ بجامعة الإسكندرية رئيسًا للجنة استشارية باليونسكو

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، الدكتور عماد خليل أستاذ كرسى اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه مدير مركز الآثار البحرية والتراث الثقافى الغارق بجامعة الإسكندرية، بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو لاتفاقية 2001.





وذكرت جامعة الإسكندرية، فى بيان، اليوم الجمعة، أن الدكتور عماد خليل انتخب لهذا المنصب، خلال انعُقاد الاجتماع التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافى المغمور بالمياه، والاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية العلمية لمنظمة اليونسكو، الذى عقد مؤخرا بمقر منظمة اليونسكو فى باريس، لتكون هذه هى المرة الأولى التى تترأس فيها مصر هذه اللجنة التى تتكون من 14 خبيرا دوليا متخصصا فى التراث الثقافى المغمور بالمياه، وتعتبر المرجعية العلمية للمنظمة فى ذلك المجال.

يذكر أنه تم خلال اجتماع الدول الأطراف الإشادة بدور مصر وجامعة الإسكندرية متمثلة فى كرسى اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه، لما يبذل من جهد ملحوظ وأنشطة إقليمية ودولية فاعلة ومتنوعة تهدف إلى بناء القدرات الإقليمية والعربية فى مجالات التراث، وقد أشادت إدارة اتفاقية 2001 بأوجه التعاون المختلفة التى تتم بين كرسى اليونسكو بجامعة الإسكندرية وبين مكتبة الإسكندرية، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، فى دعم الأنشطة المتعلقة بشئون التراث الثقافى المغمور بالمياه فى المنطقة العربية.