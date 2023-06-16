عبدالمنعم سعيد: مصر بلد كبير ذو مركز مهم فى الإقليم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر دولة كبيرة فى العالم بغض النظر الوضع الذى هى فيه، نظرا لمركزها فى الإقليم وتوجهاتها التاريخية وغيرها.





وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامى جمال عنايت، أن خريطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو قادت إلى تعديل الدستور وتشكيل وزارة جديدة مشكلة من الإصلاحيين وغيرها بقيادة الرئيس حينها المستشار عدلى منصور، والبلد مدينة له لهذه النقلة الكيفية. ولفت أن القوات المسلحة بدأت فى مواجهة حينها العمليات الإرهابية خاصة بعد الذى حدث فى «رابعة»، ومن هنا بدأ الاشتباك مع العالم الخارجى، خاصة أن العالم الغربى لديه تصور خاطئ حول فكرة ميكانيكية الديمقراطية.

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