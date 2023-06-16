بشائر زيارة الرئيس.. «حياة كريمة» تهب الأمل والعمل لأهالى قرية الأبعادية

جدة - نرمين السيد - واستكمالًا للطفرة الكبيرة التى تشهدها القرية، فقد نظمت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة "انت الحياة"، لتقديم عدد كبير من الخدمات المعيشية لأهالى القرية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا.

مبادرة أنت الحياة

وتضمنت فعاليات المبادرة الخدمية تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات وتقديم الخدمات مجانًا وإحالة العمليات الجراحية لإجراءاها على نفقة الدولة، وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية، وتنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من كبرى الشركات.

واشتملت فعاليات المبادرة أيضًا على إصدار الرقم القومى، وامتحانات فورية لشهادات محو الأمية، وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان، وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغرامات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على النواحى الخدمية فقط بل تضمنت أيضًا إقامة فعاليات ترفيهية للأطفال وورش عمل، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع ملابس رياضية على المشاركين.

وشارك فى تنظيم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها: وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة الإدمان، الجامعة البريطانية والهيئة العامة لتعليم الكبار.

زيارة الرئيس وفرحة أهالى القرية

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء الماضى، بزيارة قرية الأبعادية، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة"، والتقى بعدد من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وتفقد الرئيس السيسى، دار مسنين الأبعادية واطمأن على النزلاء بالدار، كما تفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقرية، وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حوارًا مع حشد من مواطنى قرية الأبعادية.

وأعرب أهالى قرية الأبعادية عن فرحتهم لتنفيذ مشروعات هذه المبادرة التنموية التى غيرت وجه الحياة بهذه المناطق التى طواها النسيان لعقود طويلة.

حياة كريمة فى البحيرة

يذكر أن محافظة البحيرة من المحافظات الهامة التى لها نصيب وافر من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير قرى المحافظة، خاصة القرى النائية والصحراوية التى عانت طويلًا خلال العقود الماضية من سوء الخدمات المقدمة لمواطنيها.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة المختلفة 8344 مشروعًا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

وتضم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة خلال المرحلة 6 مراكز، هى: دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعًا، إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وذلك لخدمة مليون مواطن بمحافظة البحيرة.

قرية الأبعادية.. نموذج لافت

وتُعد قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، إحدى النماذج اللافتة التى يُجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بالقرية 79 مشروعًا بجميع القطاعات الخدمية منها: 13 مشروع بمياه الشرب، 9 مشروعات بقطاع الصحة، 22 مشروع إتصالات، 7 مشروعات أبنية تعليمية، 8 مشروعات كهرباء، 8 صرف صحى، 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الاجتماعى، فضلًا عن إنشاء أكبر مجمعات للخدمات الحكومية، يضم: المركز التكنولوجى للمعلومات، مركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد، إضافة إلى إقامة أسواق نموذجية، ومركزين للإسعاف والأطفال.