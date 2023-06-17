جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد، إنه حالة الطقس غدا السبت، تكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.





وأضافت الأرصاد، أن هناك انتشار للشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة على محافظات جمهورية مصر العربية: القاهرة الكبرى الكبرى 36 والصغرى 23 الوجه البحرى الكبرى 35 والصغرى 23 السواحل الشمالية الكبرى 27 والصغرى 21 شمال الصعيد الكبرى 39 والصغرى 27 جنوب الصعيد الكبرى 44 والصغرى 31 مدن القناة الكبرى 37 والصغرى 22

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس السبت.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.