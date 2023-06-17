جمعة: «التعالى» مبدأ الجماعة الإرهابية فى التعامل.. والجيش لم يترك الشعب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عالم من علماء الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية سابقا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يتعاملون بطريقة متعالية بصورة كبيرة، حيث كانوا يرفضون إدراك الواقع، واضطهدوا رجال الدين والعلماء، وخيبوا آمال السلف الصالح، ونظرا للطريقة غير الآدمية التى تعامل بها الجماعة الإرهابية بعد وصولهم للحكم خيب الله أمالهم جميعا.





وأكد الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد" مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الجيش المصرى ملتحم التحاما شديدا بالشعب المصري، والجيش المصرى ليس مرتزقة، بل هو من أبناء الوطن، ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن، الجيش المصرى يقوم بدراسة أزماته السابقة حتى لا يتم الوقوع فيها مرة أخرى، والدليل على ذلك نجاح الجيش فى حرب أكتوبر بعد النكسة.

وأضاف فى حديثه، أن جماعة الإخوان الإرهابية عندما أتى المعزول لإلقاء اليمين فى جامعة القاهرة حدثت منهم مواقف لا يستطيع أحد أن ينكرها، معبرا: "البلتاجى قفل على عدد من جماعة الإخوان الإرهابية الذين هتفوا ضد الجيش، وكان بيشتم فيهم، وعندما قررت الدخول فعل حركة بيده أظهرت ما بقلبه، وأذن لى بالدخول بغير ترحيب، وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب لم يجد له مكان فى القاعة فقرر المغادرة، وهذه المؤشرات كانت خير دليل على فشل هذا النظام".

وأشار إلى، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديهم فشل وخلل فى العاطفة بصورة واضحة، وكان المنصب هو الهدف الأسمى لديهم دون النظر للوطن أو المواطن.