سلطة الطيران المدني تشارك فى ورشة عمل تحت عنوان «وقود طيران مستدام»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الوزير المفوض للتجارة لسفارة امريكا و ممثل كل من شركة بوينج وجنيرال إلكتريك والعديد من شركات صناعة الوقود ووزارة البيئة و وزارة البترول، وعن وزارة الطيران حضر كل من الطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران للنقل الجوى والطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى والدكتورة أميرة السيد مستشار شئون البيئة بسلطة الطيران المدنى والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار أحمد مطر مدير عام الوقود وممثل عن شركة مصر للطيران.

جاء ذلك فى إطار الجهود الفعالة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل المضى قدمًا فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجال النقل الجوي

وتطرقت ورشة العمل عن أهمية مصر كمرشح واعد لإنشاء مركز وقود طيران مستدام (SAF) فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلى هامش المناقشات التى تمت حول مائدة مستديرة صرح وزير الشؤون التجارية كيث كيركهام بأن اهتمام مصر بملف وقود الطيران المستدام (SAF) يعزز من إمكانياتها فى الاستفادة من قدراتها كسوق واعد بالقارة الإفريقية إذ يجعلها أن تصبح مصدر دخل للتصدير كونها المحرك الأول من حيث الطلب الذى يفوق العرض بما يسهم فى تنمية اقتصادياتها.

هذا وقد هدفت ورشة العمل إلى تبادل الرؤى والأفكار بين رجال الصناعة وممثلى الدولة حول العوامل التى تدفع الطلب على الطيران المستدام من حيث الوقود الحيوى ، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وسلاسل التوريد المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على الدور الفعال الذى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة على كافة الأصعدة وبخاصة فى مجال الطيران المدني.

حيث قام الطيار كريم جميل بتقديم عرض توضيحى عن أهمية استخدام الوقود الحيوى فى صناعة الطيران المدنى خلال السنوات القادمة بما يتوافق مع اعتماد المنظمة الدولية للطيران المدني"إيكاو" فى ضوء دورتها ال ٤١ نحو تحقيق الهدف الطموح طويل الأمد لشركات الطيران الدولية والوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية بحلول عام ٢٠٥٠.

كما تم استعراض دور مصر كسوقًا واعدًا ومركزا استراتيجيا لصناعة الوقود الحيوى المستدام فى الشرق الاوسط و بالقارة الإفريقية، وكذلك التحديات التى تواجه صناعة الطيران فى ظل عدم توافر الوقود الحيوى بشكل كامل وبأسعار شفافة ومحددة؛ الأمر الذى يتطلب العمل على أن تكون مصر مركزا لصناعة الوقود الحيوى والاعتماد على المعدات الكهربائية فى المطارات فى المستقبل لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التشغيل.

ومن جانبه عرض الطيار أحمد مطر الخطة التى تنتهجها شركة مصر للطيران وفقًا لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. موضحًا أن الوقود الحيوى يتميز بانبعاثات كربونية أقل لاحتوائه على نسبة أقل من غاز ثانى أكسيد الكربون تصل إلى 80 بالمائة على مدار دورة حياة الوقود مع إمكانية الوصول إلى 100 بالمائة فى المستقبل.

هذا ومن المخطط أن يتم الوصول به إلى نطاق واسع لكى يوفر أكبر إمكانات لإزالة الكربون من الطيران على مدار السنوات المقبلة.