عبدالمنعم سعيد: فترة جائحة كورونا كانت حاسمة لمصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فترة جائحة كورونا كانت حاسمة لمصر، حيث تصور الغرب أن الأوضاع فى مصر لا تؤهلها للسيطرة على مثل هذه الجائحة.





وأضاف «سعيد»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامى جمال عنايت، أن الذى تبين بعد ذلك أن هناك مستشفيات وعمليات تلقيح، وأن مصر من أفضل دول العالم من ناحية كيف خرجت من أزمة كورونا.

وعن تحول السياسة الخارجية الغربية تجاه مصر بعد 30 يونيو من الرفض ثم التحفظ حتى القبول والتعاون، لفت أننا نجد مقالات فى جرائد تخصصت فى انتقاد مصر منها «نيويورك تايمز» التى كتب بها مقالة عن «موكب المومياوات» بأنه شيء أقرب من الكمال، ولم يكن متصورا أنه يخرج من مصر.

وأشار إلى أن الإعلام جزء من السياسية الخارجية والداخلية للدولة، لتعريف الناس بما تفعله وفعلته الدولة، ليس من باب الدعاية أو الإعلان ولكن للإعلام بمعنى المعرفة، والإعلام دخل بشكل استراتيجى فى عملية البناء الداخلى، وخطة 2030 صنعت شكلا جديدا لمصر.