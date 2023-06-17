على جمعة لـ«الشاهد»: المعزول رفض التمديد لى مفتيا للجمهورية وقال «على جثتى»

جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "أقول لـ سيف عبدالفتاح تب إلى الله لأنك تعرف أن ما يفعله جماعة الإخوان الإرهابية مخالف للشريعة".

وأضاف أن المعزول رفض التمديد له مفتياً للجمهورية وقال "على جثتي".

وتابع: "أحد العلماء الأزهريين العراقيين، سألنى عن سبب عدم تعاونى مع جماعة الإخوان الإرهابية، فأجبت عليه، أنه لا يعنيه جماعة الإخوان الإرهابية ولكن كل ما يهمه هو مصر، أى حاجة فى مصلحة مصر أن خدام، فأخبرنى أنه أبلغ الجماعة الإرهابية بذلك، وقالى لى عندما يتواصلوا معك لا ترفض، وأخبرته أنى شخص محب لهذه البلد ولدى تعلق شديد بالوطن".