الشاهد.. على جمعة: المستشار عدلى منصور أحسن إدارة البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "اتصل بى وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقال لى إنه يريد أن يقوم بعمل شئ لمصر فى هذه المرحلة، وتم الاتفاق على عمل شئ يسمى التيار الوطنى، ولا يكون منطويا تحت حزب أو تيار سياسى معين، ولكن يكون تيارا وطنيا، وكونى مستقل محب للوطن، وانضم إلينا مجموعة كبيرة تحت اسم "مصر بلدي"، وكان تعبير عن اللحظة والحالة التى يعيشها المجتمع المصرى".
وأشار إلى أنه تم انضمام مجموعة من النخبة للتيار، وتم اختيارى الأمين العام للتيار، وبدأ يتنامى بشكل غريب، ليدل على أن إرادة الشعب ألقيت فى قلبه إلقاء، وكان هناك زحام فى كل فعاليات التيار فى كل ربوع الوطن، وكان مطلبنا 3 استحقاقات "الرئاسة والبرلمان والدستور".
وأوضح أنه فى اللحظة الفارقة التى اجتمع فيها رموز الوطن وسلبوا الولاية من جماعة الإخوان الإرهابية ومن الرئيس المزعوم، وأعطوها لرئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور ليديرها وكان قد أحسن الإدارة حيث كان قاضياً يحكم بين الناس ولم يقف بضدية ضد أحد حتى جماعة الإخوان الإرهابية الذين أفسدوا فى الأرض، موضحًا أن المستشار عدلى منصور أحسن إدارة البلاد.
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