الإفتاء: يتحقق المَبيت بمزدلفة بهذه الأمور

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء، إنه يتحقق المَبيت بمزدلفة بالمكث فيها مدةً تزيد على قدر وضع الحقائب وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام فى أى وقت من الليل دون التقيُّد بمجاوزة نصفه، على مذهب المالكية.





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