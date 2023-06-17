طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الأحياء

جدة - نرمين السيد - يؤدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية اليوم السبت الموافق 17 يونيو امتحان مادة الأحياء وذلك لمدة ثلاث ساعات حيث يبدأ الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا وينتهى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.





ويواصل طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات موادهم حتى تاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو وبعدها يتم توقف الامتحانات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك ويستأنف امتحاناتهم يوم الأثنين الموافق 3 يوليو.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمى من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالى ٥٠٧٣٨،