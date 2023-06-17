تفقد السيسى أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "السيسى: المحاور الجديدة تستهدف تغيير حياة الناس للأفضل"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى أكد - خلال تفقده أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى - أن الطرق الجديدة والمحاور والكبارى الجارى إنشاؤها تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الانسيابية فى حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، أشاد بهذا العمل العظيم والكبير، وبمجموعة المحاور الكبيرة التى تعمل على تحقيق أقصى درجات الانسيابية فى حركة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل القاهرة الكبرى والمحافظات، مؤكدا أن إطلاق اسم الدكتور طه حسين على الكوبرى يأتى تقديرا لقامات وعظماء مصر، إضافة لوجود مقبرته أسفل الكوبرى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى، أضاف أن تلك المحاور والكبارى التى نعمل على إنشائها تهدف إلى تغيير حياة الناس للأفضل، مقدما الشكر لكل العاملين والقائمين على العمل خلال أيام العطلات الرسمية لإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن؛ مما يعود بالنفع على كل المواطنين.

وفى سياق آخر، ذكرت (الأهرام) أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفد مصر، فى جلسة مباحثات رؤساء المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى كييف أمس؛ لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة من أجل تسوية الأزمة.

وأضافت الصحيفة أنه خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقد عقب المباحثات بين الرئيس الأوكرانى والوفد الإفريقى، قال مدبولى إنه منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الجانبين، تبنت مصر موقفا يُعلى من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى، بما فى ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.. مضيفا "لقد استمعنا لرؤية الرئيس زيلينسكى للأزمة وتداعياتها وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الإفريقى".

وحول امتحانات الثانوية العامة، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان ("التعليم" استعدت لامتحانات المواد الأساسية فى الثانوية العامة)، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى تنتهى اليوم السبت من وضع اللمسات النهائية لانطلاق امتحانات المواد الأساسية فى الثانوية العامة للعام الدراسى (2022-2023)، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاث الاختبار فى مادة اللغة العربية المقرر لها 80 درجة.

وأضافت الصحيفة أن أوراق "البابل شيت" وأسئلة الأسبوع الثانى من الامتحانات التى تضم مواد اللغة العربية واللغة الثانية التى تشمل الاختبارات فى مواد اللغة الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والصينية وصلت إلى مراكز توزيع الأسئلة منذ نهاية الأسبوع الماضى إلى جميع المحافظات، بينما تصل الأسئلة وأوراق "البابل شيت" إلى اللجان الواقعة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى فجر يوم الامتحان وفق الخطط التأمينية المقررة، وذلك تحت إشراف خالد عبد الحكم نائب الوزير لامتحانات الثانوية العامة العامة والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات.

وفى سياق آخر، وتحت عنوان (الحجاج المصريون يتوافدون إلى المدينة المنورة)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج، وقد قامت بعثة الحج المصرية بإجراءات عديدة من أجل استقبال الحجاج وتسكينهم وتقديم الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم، وذلك فى ضوء جهود متواصلة من السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت الصحيفة أن مجموعات العمل التى شكلتها بعثة "حج القرعة" تعمل فى إطار خطة محددة للتيسير على الحجاج فى كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأشارت إلى أن ضباط "حج القرعة" يحرصون على إنهاء إجراءات الحجاج بالفنادق وتوجيههم لغرفهم، حيث يجد ضيوف الرحمن سهولة فى عملية التسكين بمقار إقامتهم؛ الأمر الذى يلقى استحسانًا من الحجاج بجهود وزارة الداخلية المتواصلة على مدار موسم الحج، وتقديم يد العون لهم باستمرار.