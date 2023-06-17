"معاونى النيابة الإدارية" الجدد يؤدون اليمين بمقر وزارة العدل "التفاصيل"

ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يونيو 2023 09:30 صباحاً - يؤدى اليوم السبت الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية اليمين القانونية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

محمد يوسف

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