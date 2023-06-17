الرى: تشغيل تجريبى لمحطتى تل العمارنة 1و2 وإحلال وتجديد محطة التحرير

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.





وصرح الدكتور سويلم، بأنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف، لتحقيق الإدارة المثلى لجميع عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لجميع المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح الدكتور سويلم، بأنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجرى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1-2 بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفى إطار رفع كفاءة التشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنه يجرى حاليا أعمال تأهيل عدد 46 صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جار الانتهاء من توريد وتركيب 12 محركا كهربائيا و8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة على ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال فى حسم الشكاوى بالمنطقة.

كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة إسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بنى صالح ببنى سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، كما تم الانتهاء من أعمال الاستلام النهائى لمحطتى بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.60 مليون متر مكعب يومى لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

وفى إطار دعم التصنيع المحلى وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية، فإنه يتم التعاون مع المصانع للتصنيع فى أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وإنهاء إجراءات البت الفنى والمالى لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أى أعطال، وكذا جار طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين، كما أنه جارى طرح إنشاء محطة النصر 5.

واستعرض الدكتور سويلم، فى التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بـ5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفورى والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير، حيث أنه جار أعمال البت لتوريد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأى ازدحامات مائية.

كما استعرض الإجراءات المتخذة لدعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل لـ(12) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادى - المنيا - توشكى)، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسى النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات لمهمات.

كما استعرض إجراءات دعم وتطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسؤولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدورى لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.