وزيرة الهجرة تعلن انتقال العمل إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة بشكل دائم

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن انتقال جميع العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية.





وأوضحت السفيرة سها جندى، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والاتجاه نحو التحول الرقمى، مشددة على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسؤولية، حيث إن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسى والإدارة الرقمية فى ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية، بما يتماشى مع أهداف للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وحرصت السفيرة سها جندى على تفقد المكاتب الإدارية للقيادات للتأكد من جاهزيتها، كما تفقدت أماكن تواجد العاملين التى تراعى كافة وسائل الراحة والتجهيزات، وكافة متطلبات العمل للتيسير على العاملين فى أداء مهام عملهم اليومية.

وثمنت الوزيرة جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذى يليق بهم ويليق بمكانة الجمهورية الجديدة التى تشيدها مصر بسواعد أبنائها، موجهة بانتظام سير العمل بالوزارة والتزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية، والالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن.