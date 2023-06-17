بـ2.1 مليار جنيه.. مشروعات تنموية فى محافظة المنوفية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد -

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تولى أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعى بين المواطنين بالإنجازات التى تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، فى إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن تقارير "متابعة المواطن" تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن تقرير "متابعة المواطن" فى محافظة المنوفية خلال العام المالى (2022/21) يوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً فى 5 قطاعات بتكلفة استثمارية كلية 2.1 مليار جنيه.