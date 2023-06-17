- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد -
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تولى أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعى بين المواطنين بالإنجازات التى تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، فى إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن تقارير "متابعة المواطن" تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن تقرير "متابعة المواطن" فى محافظة المنوفية خلال العام المالى (2022/21) يوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 280 مشروعاً تنموياً فى 5 قطاعات بتكلفة استثمارية كلية 2.1 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ2.1 مليار جنيه.. مشروعات تنموية فى محافظة المنوفية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.