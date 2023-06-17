طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان العربي كأول مادة مضافة للمجموع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يونيو 2023 11:26 صباحاً - يؤدى طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 55 سؤالا، منها 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالا اختيار من متعدد مخصص لها 70 درجة، بإجمالى 80 درجة لجميع أسئلة المادة، مضيفة أن إجابات الأسئلة المقالية فى ورقة مخصصة لها على أن يلتزم الطلاب بالإجابة وفق المساحة المخصصة لكل سؤال حتى لا يطلب ورقة إضافية.

وكانت الوزارة أكدت، أنه في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة، فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث أن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وأشار أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والفني باولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.