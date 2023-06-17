"معاوني النيابة الإدارية" الجدد يؤدون اليمين بمقر وزارة العدل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يونيو 2023 11:26 صباحاً - يؤدى اليوم السبت الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية اليمين القانونية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.