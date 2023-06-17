بحضور وزير العدل.. أداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2017 المعينين بالقرار الجمهورى رقم "209 / 2023"، و2018 المعينين بالقرار الجمهورى رقم "210 / 2023"، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.





واستهلت مراسم أداء اليمين، بكلمة ألقاها المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصداره القرارين الجمهوريين رقمى "209 ، 210" لسنة 2023، بتعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد، كما رحب بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، مهنئا معاونى النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، مؤكدا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلى بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى أدائهم دورهم المقدس فى حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

كما ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، كلمة رحب فيها بالمستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاونى النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدا أن وزارة العدل لن تدخر جهدا فى دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، وردد معاونى النيابة الإدارية الجدد القسم، خلف المستشار أحمد مرسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جدير بالذكر، أن القرار الجمهورى رقم 209 / 2023، تضمن تعيين عدد 171 معاونا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة 2017، والقرار الجمهورى رقم 210 / 2023 تضمن تعيين 161 معاونا للنيابة الإدارية من خريجى دفعة 2018.