الداخلية تهدى طفلة من «ذوى الهمم» كرسيا متحركا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كل شرائح المجتمع، واستجابةً لالتماس طفلة "من ذوى الهمم" مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية لتوفير كرسى متحرك لها نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة المذكور، وتم إهداؤها الكرسى المتحرك، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان المواطنين وأهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة فى سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.