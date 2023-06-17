30 يونيو.. الشعب انتصر ومصر تواصل العمل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة المصرية: وعملت الدولة على تنفيذ مجموعة من المشروعات والتى كان لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وهو ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين.

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