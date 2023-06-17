وشدد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بضرورة استمرار حالة التأهب ومنع أى مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
جاءت تكليفات محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى شدد خلاله على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات ورؤساء اللجان؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام عملهم مع ضرورة تواجد الطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.
كما كلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد مخطط؛ لاستثمار المدارس كمراكز للأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية عقب انتهاء ماراثون الامتحانات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشغل أوقات الشباب والطلاب وتوفير مصادر تنمية ثقافية واجتماعية بالمناطق المحيطة بكل منها.
ووجه أحمد راشد هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدارس والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد بمدد كافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات خاصة بمحيط لجان الثانوية العامة بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.