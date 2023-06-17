إجراءات خاصة بمحيط لجان الثانوية العامة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - اطلع أحمد راشد محافظ الجيزة على استعدادات أجهزة المحافظة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر، أن تبدأ غداً أول أيام الامتحانات للمواد المضافة للمجموع وهى مادة اللغة العربية.





وشدد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بضرورة استمرار حالة التأهب ومنع أى مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع مصادر الضوضاء ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

جاءت تكليفات محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى شدد خلاله على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات ورؤساء اللجان؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام عملهم مع ضرورة تواجد الطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

كما كلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد مخطط؛ لاستثمار المدارس كمراكز للأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية عقب انتهاء ماراثون الامتحانات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لشغل أوقات الشباب والطلاب وتوفير مصادر تنمية ثقافية واجتماعية بالمناطق المحيطة بكل منها.

ووجه أحمد راشد هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمدارس والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد بمدد كافية.