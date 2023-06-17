مستشارة مجموعة «روسيا - العالم الإسلامى»: مصر تمتلك دورا رياديا

جدة - نرمين السيد - وأكدت آنا بيليكوفا، فى حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، ريادة الإعلام المصرى وأنه يمثل نموذجا متفردا ويمتلك دورا رياديا وصوتا قويا ومؤثرا وفعالا.

وأشارت إلى قوة العلاقات المصرية الروسية التى تشمل مختلف مجالات التعاون وتعود إلى تاريخ طويل يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونوهت بمناسبة زيارتها إلى الإسكندرية، لأهمية انعقاد المنتدى الاقتصادى والإنسانى الروسى الإفريقى من 26 إلى 29 يوليو المقبل فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية تحت عنوان "التكنولوجيا والأمن باسم التنمية السيادية لصالح الإنسان".

وأوضحت، أن المنتدى يستهدف المساهمة فى تعزيز التعاون الشامل والمتساوى بين روسيا والدول الإفريقية بجميع أبعاده السياسة والأمن والاقتصاد والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

وأشارت إلى أن مناقشات برنامج الأعمال ستتطرق إلى الموضوعات الأكثر أهمية وصلة بجوانب التعاون الروسى الإفريقى وأن الأقسام المحورية لها تتمثل فى اقتصاد العالم الجديد، الأمن المتكامل والتنمية السيادية التعاون فى ميدان العلم والتكنولوجيا، مؤتمر رؤساء الجامعات، البرنامج الشبابى، التعاون الإقليمى.

ولفتت أنه سينظم معرضا ضمن فعاليات المنتدى، والذى سيصبح منصة تواصل رئيسية لعرض الإنجازات والإمكانات فى مجال الاقتصاد والعلوم والبيئة والثقافة.

كما أشارت إلى أن الفعاليات ستتضمن منتدى إعلامى؛ لمناقشة تعزيز التعاون والتبادل الإعلامى، مؤكدة أهمية أن تمتلك الدول الإفريقية صوتا إعلاميا يعبر عنها.

ونوهت إلى مصر تمتلك نموذجا إعلاميا رائدا وقويا وناجحا يمثل نموذجا يمكن تطبيقه والاستفادة منه فى تطوير الإعلام الإفريقى.

وقالت إنه فى إطار الاستعدادات لتنظيم منتدى روسيا - إفريقيا فى يوليو المقبل بمدينة بطرسبورج، نظمت السفارة الروسية بالقاهرة المنتدى الاعلامى المصرى الروسى ندوة بعنوان "مكانة وسائل الإعلام المصرية والإفريقية على الساحة الدولية" فى ظل التغيرات الراهنة ودورها فى العلاقات الروسية بحضور السفير الروسى "جيورجى بوريسينكو" والسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، ومشاركة "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر الإنترنت.