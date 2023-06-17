رئيس جامعة الأزهر: كلمة الإمام الطيب أمام مجلس الأمن «تاريخية»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة، تاريخية تدعو إلى الأخوة الإنسانية وهى الرحم التى تربط الإنسان بأخيه الإنسان فى كل مكان، كما أنها الخيار الأمثل فى حل المشاكل والأزمات التى تحيط بالبشرية.





وأوضح رئيس جامعة الأزهر، فى بيان اليوم، أن كلمة شيخ الأزهر قررت المبدأ الأسمى والسنة الإلهية فى احترام حرية الاختلاف بين الناس، وعدم الحجر على الآخرين لمجرد الاختلاف فى الدين أو العرق أو اللون أو الجنس، كما أنها طالبت القادة السياسيين وصناع القرار فى المجتمع الدولى بواجباتهم نحو أزمات العالم لتحقيق السلام واتخاذ مواقف حقيقية وليس مجرد توصيات غير ملزمة الحبر على الورق أهم منها. ولفت رئيس جامعة الأزهر أن كلمة فضيلة الإمام بينت الأسباب الحقيقية وراء أزمات العالم المعاصر وكشفت عنها الستار وجعلتها واضحة وضوح الشمس، وهى بسبب محاولة طمس الدين وإبعاده عن حل المشاكل والأزمات، وهى محاولة صريحة لإخماد الضمائر وصوت الحكمة وإعلاء صوت الحرب وترك قيم مهمة كقيمة العدل ودوره فى استقرار العالم.

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