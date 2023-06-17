العرابى: العلاقات «المصرية - الهندية» تشهد أفضل فتراتها فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية السفير محمد العرابى، أن العلاقات بين مصر والهند فى أفضل فتراتها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تشهد زخمًا وانطلاقة جديدة غير مسبوقة فى جميع المجالات.





جاء ذلك فى كلمة للسفير محمد العرابى على هامش المشاورات المصرية الهندية بين أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووفد "مؤسسة الهند" المعنية بدراسة وتحليل آخر المستجدات والقضايا على الساحة الدولية، برئاسة رام مادهاف، المتواجد بالقاهرة قبيل الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى إلى مصر يومى 24 و25 يونيو الجارى.

وقال العرابى إن العلاقات المصرية الهندية ارتقت إلى مستوى التعاون الإستراتيجى عقب الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى للهند فى يناير الماضى والتى حل فيها كضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطنى "عيد الجمهورية" للمرة الأولى فى تاريخ علاقات البلدين.

ولفت إلى حرص مصر على تحقيق المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الجارية بالبلاد.

وأضاف أن الوفد الهندى، الذى يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة، نقل حرص نيودلهى على العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، مذكرًا كذلك بالعلاقات المصرية الهندية التاريخية والممتدة منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندى الأسبق نهرو.

وشدد على أن الزيارة المهمة والمرتقبة لرئيس وزراء الهند إلى مصر تؤكد حرص ورغبة البلدين فى بلورة مشهد جديد يدفع إلى آفاق أرحب فى العلاقات المصرية الهندية.