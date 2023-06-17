الصحة: البعثة الطبية قدمت خدماتها لـ1503 حجاج فى مكة والمدينة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 1503 حجاج، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 684 حاجا تلقوا الخدمة فى عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و819 حالة فى فنادق مكة المكرمة.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 18 حالة، خرجوا جميعا بعد تلقى الخدمة الطبية اللازمة، عدا 3 حالات مازالت تتلقى الخدمة، مؤكداً المرور اليومى على الحالات المحتجزة فى المستشفيات، ومتابعة الحالات التى خرجت من المستشفيات بعد التعافى.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 17 حالة، بينهم 4 حالات كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف «حسانى» أن فرق البعثة قدمت 343 ندوة توعوية فى الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 11 ألفا و185 حاجا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية فى الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، بحيث يكون التواصل فى مكة المكرمة من خلال الرقمين: 9660545027145+ 9660545053928+ وفى المدينة المنورة: 9660540341747+