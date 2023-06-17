«التضامن» توقع اتفاقيات تعاون مع جمعيات أهلية بإجمالى 70 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أهمية الشراكة مع جمعية الأورمان والتى تدخل مناصفة فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجالات متعددة أبرزها مشروعات الإنتاج الحيوانى، حرصاً من الطرفين على توفير التأمين الغذائى للأسر المستفيدة، إلى جانب كسب العيش لتحسين الأسر لمستواها الاقتصادى.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه هى المرة الثالثة للتعاون مع الأورمان فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوفر للجمعية من خبرات فى هذا المجال وبما حققت من نجاح فى مجال مشروعات تسمين وبيع المواشى وعجلات العشار التى تم التوجيه بالإكثار منها حرصًا على توفير أكبر قدر ممكن من اللحوم والألبان، ومنهج عمل الجمعية مع الوزارة فى مجال المشروعات متناهية الصغر يشترط على الأسر المستفيدة أن تتحمل 30% من التمويل وترده كاملاً، ثم تقوم كل من الجمعية والوزارة بتحمل الثلثين من إجمالى قيمة المشروع.

أما جمعية صناع الخير، فشراكتها فى مشروعات التمكين الاقتصادى مع الوزارة تتركز فى مجال دعم الصيادين، وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، فيقوم الطرفان بشراء مراكب الصيد وتجهيزها بالشباك ومعدات الصيد اللازمة وإتاحتها للصيادين الذين تهالكت مراكبهم، وذلك فى إطار مبادرة "بر أمان" التى أوصى بها رئيس الجمهورية من أجل دعم العمالة غير المنتظمة فى مجال الصيد.

وبناءً عليه، تقوم الوزارة بتنسيق التعاون مع هيئة الثروة السمكية للتأكد من تسجيل الصيادين رسمياً وحصولهم على تراخيص الصيد، علماً بأن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات مع الهيئة تشمل صغار الصيادين من العمالة غير المنتظمة سعياً لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم ولأسرهم، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع جمعية صناع الحياة لاستكمال القرية التراثية التى يتم إنشاؤها وتجهيزها فى محافظة أسوان من أجل الحفاظ على التراث الحرفى خاصة فى مجال السجاد والكليم والخيامية، ومن ثم تقوم الجمعية والوزارة ببيع المنتجات والحصول على عائد من الربح المتحقق.

وتأتى الشراكة مع مؤسسة أم حبيبة فى نفس المحافظة وهى محافظة أسوان، والتى تتفرع فى مجالات عديدة مع الوزارة فى موضوعات التمكين الاقتصادى للسيدات بالمحافظة مع إمكانية توظيف جزء من العمالة السودانية الوافدة من دولة السودان على إثر الحرب السودانية، بالإضافة إلى الحرص على تشغيل نسبة من ذوى الإعاقة بعد استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وفضلاً عن ذلك، تدعم المؤسسة أنشطة تدوير المخلفات البيئية، والتوعية بترشيد الموارد الطبيعية.

وتمرست مؤسسة أم حبيبة فى تشجيع ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف فى أسوان، مع حرصها على التعريف بمصادر التمويل، ونجحت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة أغاخان والشؤون الكندية فى تنمية مهارات 6000 فرد للحصول على فرص عمل من خلال تعزيز التدريب المهنى والتقنى وريادة الأعمال.

أما الشراكة مع مدرسة ابتكار خانة فتتمثل فى أهمية تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية بصفة خاصة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وذلك فى مجال دعم الابتكار والإبداع لدى الشابات والشباب وتشجيع الحرف اليدوية التراثية والصديقة للبيئة، مع أهمية مساعدة الشباب على تسويق المنتجات.

وقد سبق وتعاون الطرفين، بتمويل جزئى من هيئة دروسوس السويسرية، فى تعاون يهدف إلى تدريب مدربين من رواد الأعمال الاجتماعية للمساهمة فى تعزيز المعارف والمهارات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر فى قرى حياة كريمة، إما من خلال التدريب المباشر أو من خلال المنصة التفاعلية.

وسوف يعمل المشروع على توفير فرص تدريب وتشغيل للسيدات والشباب على مهارات هذه الحرف، مما يساهم فى توفير فرص عمل إلى ما لا يقل عن 1500 شخص مما سيعود بالنفع على تحسين جودة العيش لهم ولأسرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة ابتكار خانة أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعى فى مصر والوطن العربى لتدريب المدربين فى مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.