وزير التعليم: لم يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ 2016

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، إن ما نشهده حاليا أن يقوم طالب بعد دخوله لجنة الامتحان، بتصوير جزء من كراسة الأسئلة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما حدث فى جميع حالات الغش التى وقعت خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم التصوير بعد أكثر من ساعة من زمن الامتحان، ويتم ضبط الواقعة فى أقل من 5 دقائق من خلال كاميرات المراقبة، وبالتالى لا يستفيد الطالب الذى نشر تلك الأسئلة.

ولفت الوزير إلى أن البعض يحاول إثارة البلبلة وتأليب الرأى العام من خلال نشر صور لامتحان قديم من الأعوام الماضية فى نفس توقيت امتحان هذا العام، حتى يوهم الناس بأنه تم تسريب الامتحان، وهذه الواقعة تكررت أكثر من مرة، ومع إرسال الصور المتداولة إلى المطابع للتأكد من صحة التسريب من عدمه، يكون الرد واحد، وهو أن الصور المسربة لامتحانات قديمة.

وشدد حجازى على أن كل من شارك فى عمليات "تداول الأسئلة"، أو تسهيل الغش سواء من الملاحظين أو المراقبين، تم ضبطه وإحالته للتحقيق بالوزارة وأيضا للنيابة العامة.

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وانتهى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

واعتبارا من غد الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية المضافة للمجموع، ويستمرون حتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.