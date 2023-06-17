الأكاديمية العسكرية المصرية العليا تنظم زيارة لجامعة القاهرة التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا، زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل، والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة.





تضمنت الزيارة شرحا تفصيليا للمهام والأهداف التى يسعى نادى "يونسكو بناة المستقبل" لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال، كذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمى بها والذى يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية.

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