وزير التعليم العالى: جامعة الإسماعيلية الأهلية ليست للتعلم فقط

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور أيمن عاشور، الفريق أسامة ربيع رئس هيئة قناة السويس، وشريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالى والجامعة، ولفيف من الإعلاميين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

واشتملت الزيارة على تفقد كليات ومنشآت الجامعة الجديدة، حيث تم تفقد مبنى إدارة الجامعة والمبانى الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، وكذلك تفقد المعامل والورش التدريبية.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، كما اطمأن على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد خلال العام الدراسى القادم 2023-2024.

وأشاد الوزير بمستوى تجهيزات الجامعة والذى يجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية، والتى تضم معامل وورش عمل مزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار فى لقائه مع أساتذة الجامعة والطلاب، إنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، هذا بخلاف 4 جامعات أهلية دولية، كما يوجد 4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات، ليصبح إجمالى عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية على مستوى المحافظات، مضيفا أن الجامعات الأهلية تتميز بوجود البرامج الدراسية الحديثة التى تخاطب احتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ليست للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور أن التجهيزات داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كافة إمكانيات الجامعة الأم وبنيتها التحتية لطلاب الأهلية، مشيرا إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم.

وفى ختام الفعاليات، أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى درع الجامعة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتقام على مساحة 29 فدان، وتتكون من مبنى إدارة الجامعة ومبنى أكاديمى "علوم إنسانية وعدد 2 مبنى علوم هندسية و3 مبانى أكاديمية للعلوم الطبية ومبنى المعامل وعدد 2 مبنى للورش".

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال عامها الدراسى الأول "2022-2023"، من خلال "كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".