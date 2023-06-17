التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوية بمدارس المكفوفين مر دون مشاكل

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب - طالبة.





وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين فى غرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون، غدا الأحد، الامتحان فى مادة اللغة العربية "الورقة الثانية"، بينما يبدأ طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحان المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، أما طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فيؤدون الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة العربية" ومقاييس المفاهيم "اللغة العربية".