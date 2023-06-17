رضا حجازى يتفقد امتحان الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية

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واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات فى لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.
كما تفقد الدكتور رضا حجازى، عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، بمدرسة السلام الرسمية لغات، واطمأن الوزير على توفير جميع وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد الوزير أيضا حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيرى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.
ويجرى حجازى، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمحافظة الإسكندرية، للوقوف على جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.
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