عقب زيارة الرئيس السيسي.. "حياة كريمة" تتكفل بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة متعثرة في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يونيو 2023 02:24 مساءً - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عقب زيارته لمحافظة الإسكندرية، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤ ملايين جنيه.

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة" في بيان رسمي أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، سعيا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس وفي إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وفي ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.