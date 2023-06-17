حياة كريمة تسدد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من 1000 أسرة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطنى مشروع التطوير الحضارى "بشائر الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب زيارته لمحافظة الإسكندرية.





وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة" - فى بيان رسمى - أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادى تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، سعيا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج. تأتى هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس وفى إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وفى ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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