أسماء المصريين الناجين من حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى كشف بأسماء الناجين من الحادث وفقا لما ورد من السلطات اليونانية. وقالت السفارة فى منشورها: "فى إطار جهود السفارة؛ لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذى وقع قبالة السواحل اليونانية".

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