نقل جميع العاملين بديوان عام الأوقاف للعاصمة الإدارية قبل العيد

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن عبد القوى، اليوم السبت، بأنه سيتم إتمام نقل جميع العاملين بالديوان العام للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.





وأوضح أنه بدءا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ستؤدى الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعليه فإن أى مكاتبات تخص الوزارة بدءا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التى كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أنه تم بالفعل العمل الجزئى بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءا من أول يونيو الجارى، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية فى مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكانى.

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