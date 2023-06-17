أشرف صبحي يُحفز لاعبي البعثة المصرية قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بألمانيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يونيو 2023 04:28 مساءً - بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة الطبية المرافقة لبعثة مصر للأولمبياد الخاص المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، كافة الأمور الخاصة بالبعثة.

وخلال تواجده، حرص وزير الشباب والرياضة على الالتقاء بلاعبي البعثة المصرية لتحفيزهم قبل مشاركاتهم في البطولة، بحضور الفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص، مؤكداً تقديم الدعم الكامل من القيادة السياسية لكافة أفراد البعثة، لتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية على مستوي الأولمبياد الخاص.

وعبر "صبحي" عن سعادته الخاصة للقاء اللاعبين، ومدى الإصرار والعزيمة التي تملئهم لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر، مشيراً إلي أن الجميع يلتف خلفهم ويشجعهم، لانهم بالفعل أبطال من نوع خاص يحتاجون الى الدعم والتشجيع، ووعدهم باستقبال البعثة عقب عودتهم للقاهرة.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، والمدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية و

رفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.





وكان وزير الشباب والرياضة قد التقي بمسئولي بعثة الأولمبياد الخاص فور وصوله المانيا بالأمس، بمقر السفارة المصرية بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص، الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية.